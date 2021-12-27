Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 7'nci kattan düşen iki kuzenin cenazeleri defnedildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7'nci katından düşerek hayatını kaybeden iki küçük kuzenin cenazeleri toprağa verildi.
Turgut Reis Mahallesi'nde dengelerini kaybederek 10 katlı apartmanın 7. katındaki evlerinin penceresinden düşerek ölen 11 yaşındaki İrem Su Pezük ile 9 yaşındaki kuzeni Zehra Gül Pezük için cenaze töreni düzenlendi.
Amca kızlarının cenazeleri Argıncık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.
Cenazeye, İrem Su ile Zehra Gül'ün güçlükle ayakta duran anne ve babaları ile yakınları katıldı.
26 Aralık'ta 7. kattaki evlerinin penceresinden düşen amca kızları, kurtarılamamıştı.
Etiketler: Kayseri
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