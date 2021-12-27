Hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğü Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri dondu.

Donan gölü görmek için kıyı kesimlere gelen vatandaşlar, çocuklarıyla tehlikeye aldırış etmeden Vuslat Parkı kıyılarında ve Aşk Adası önlerinde buz kütlesinin üzerine çıkarak dakikalarca yürüdü.

Küçük yaştaki bir çocuğun da bisikletiyle göl üzerinde gezinti yaptığı görüldü. Bazı gençlerin ise buz tabakasının kırılma ihtimaline rağmen açıklara doğru yürüdü.

Beyşehir Gölü üzerindeki çok sayıda insanın yürüyüş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, yaptıkları uyarı anonsları ile buz kütlesi üzerinde yürüyenleri göl üzerinden çıkardı.