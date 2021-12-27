Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da mangaldan sızan gaz 2 can aldı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti.
Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Seyit Ali Çetin'e ulaşamayan arkadaşları durumu ailesine haber verdi.
Eve giden yakınları, Çetin ve Şanlıurfa'dan geldiği öğrenilen arkadaşı Cuma Özarı'nın cansız bedenlerini buldu.
Isınma amaçlı yaktıkları düşünülen mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Çetin ve Özarı'nın cenazeleri otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Cenazeler, otopsinin ardından ailelere teslim edildi.
Etiketler: Diyarbakır
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