Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tır, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği tır, önce minibüse ardından da savrulup otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Germencik'te, Seluk'tan Ortaklar istikametine giden Ahmet Kınsız idaresindeki tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen minibüse ve aynı yöne giden otomobile çarptı.
Minibüs sürücüsü Sezgin Atay hayatını kaybetti. Minibüste yolcu olarak bulunan Abdullah Atay, Ahmet Gelmez ve otomobil sürücüsü Gökü Selen ağır yaralandı.
Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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