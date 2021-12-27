Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Gökyüzünü duman kapladı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.
Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki Osmangazi Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Sitesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Tesisin deposunda başlayan alevleri fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dumanı kentin birçok bölgesinden görülen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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