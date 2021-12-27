Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Narkotik birimleri bir haftada 4 bin 163 şüpheliyi yakaladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, bir haftada 4 bin 163 şüpheliyi gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, son bir haftada 79 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 bin 163 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 270 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 201 kilogram esrar, 29 kilogram metamfetamin, 55 kilogram skunk, 14 kilogram bonzai, 9 bin sentetik ecza, 18 bin ecstasy ve 7 bin captagon ile 54 tabanca/tüfek ile 45 bin 96 lira ele geçirildi.
Son 7 gün içerisinde Narkotik Birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonlarda;— Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) December 27, 2021
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Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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