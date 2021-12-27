Erdemli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, kız çocuklarının annesi müşteki Hülya B. ile avukatının yanı sıra tutuksuz sanıklardan B.Ö. ve avukatı katıldı.

Mahkeme savcısı karara ilişkin mütalaasında sanıklardan B.Ö'nün "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanıklar T.S, H.S, C.Ç'nin ise beraatini talep etti.

"Hijyen kuralları bakımından bu yasak getirilmiştir"

Sanık B.Ö. de dava konusu suçu işlemediğini iddia ederek, "Söz konusu sitenin başkanıyım. Olay gününde sitede daha önce yönetim kurulu tarafından alınmış olan ne ise ben Hülya B'ye bunu bildirdim. Başka herhangi bir eylemde bulunmadım. Yönetim kurulunun almış olduğu karar nedeniyle bu şekilde hareket ettim. Yönetim kurulu sitede bulunan açık havuza haşema olarak bilinen kıyafetle girişi yasaklamıştı. Hijyen kuralları bakımından bu yasak getirilmiştir. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, sanıklardan T.S, H.S, C.Ç'nin beraatine karar verirken, B.Ö'yü "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra bu cezayı 10 aya indiren mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

"Emsal niteliğinde bir karar"

Müşteki avukatı Yusuf Türe, olayın başından beri yapılanın "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçu olduğunu söylediklerini belirterek, "Mahkeme de bu maddeden yargılamayı devam ettirdi ve sanığı cezalandırdı. Açıkçası artık bu tür olaylar son bulur insanların kılık, kıyafet, saç, sakal durumlarına kimse müdahale etmez. Karardan mutluyuz. Emsal niteliğinde bir karar." diye konuştu.

3 yıla kadar hapis cezası istenmişti

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Haziran 2019'da, 13 yaşındaki B.B. ile 9 yaşındaki A.B'yi "haşema" giydikleri gerekçesiyle havuza sokmadığı iddia edilen 4 site yöneticisi hakkında "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle ayrımcılık yapmak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.