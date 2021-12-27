Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
81 ilde Alkol Operasyonu: 23 bin 103 adreste arama başlatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma'nın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlattığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, halk sağlığının korunması ve kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde operasyon başlatıldığını duyurdu.
Bugün 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen 'Alkol Operasyonu' eş zamanlı yapılıyor.
Operasyona, 6 bin 329 ekibin yer aldığı 20 bin 863 personel katılıyor.
Ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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