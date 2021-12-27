İçişleri Bakanlığı, halk sağlığının korunması ve kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde operasyon başlatıldığını duyurdu.

Bugün 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen 'Alkol Operasyonu' eş zamanlı yapılıyor.

Operasyona, 6 bin 329 ekibin yer aldığı 20 bin 863 personel katılıyor.

Ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.