Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Defineciler bu kez de tarihi mezarlığı talan etti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Beykoz ilçesinde Osmanlı dönemine ait mezarlık, definecilerin hedefi oldu. Kaçak kazı yapılan mezarlıkta pek çok tarihi mezar taşı zarar gördü. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Osmanlı mezarlarının bulunduğu mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi mezar taşlarına zarar verdiler.
Bu kez, definecilerin hedefi İstanbul Beykoz'daki Çakmak Dede Mezarlığı'ydı.
[Fotoğraf: İHA]
Mezar taşları zarar gördü
Osmanlı dönemine ait 126 mezar taşının da bulunduğu mezarlıkta, kaçak kazı yapıldı.
Kazı yapıldığını fark eden esnaf, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Henüz kimliği tespit edilemeyen kişilerin yaptığı kazıda bazı mezar taşları zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul
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