Osmanlı mezarlarının bulunduğu mezarlıkta kaçak kazı yaptılar, tarihi mezar taşlarına zarar verdiler.

Bu kez, definecilerin hedefi İstanbul Beykoz'daki Çakmak Dede Mezarlığı'ydı.

[Fotoğraf: İHA]

Mezar taşları zarar gördü

Osmanlı dönemine ait 126 mezar taşının da bulunduğu mezarlıkta, kaçak kazı yapıldı.

Kazı yapıldığını fark eden esnaf, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Henüz kimliği tespit edilemeyen kişilerin yaptığı kazıda bazı mezar taşları zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

