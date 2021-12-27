Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 12 eve "koronavirüs" karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerinde 12 ev karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, 12 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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