Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/İHA
Okul müdüründen öğrencilere şiddet
İstanbul Kadıköy'deki bir ilkokulun müdürü 2 öğrenciye şiddet uygulandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, müdür hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
İstanbul Kadıköy'deki Şener Birsöz İlkokulu'nda, iki çocuğu koridorda yakalayan okul müdürü, bir öğrencinin kulağından çekti, diğerinin de boğazından tutarak sürükledi.
Bir başka öğrenci ise merdivenlerden kaçarak dayak yemekten kurtuldu.
Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından binlerce kişi okul müdürüne tepki gösterdi.
Velilerin de şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı.
Akıl almaz görüntüler, sosyal medyaya da düştü.
Binlerce kişi okul müdürüne tepki gösterdi.
Ardından velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadıköy Kaymakamlığı ise müdür hakkında idari soruşturma başlattı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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