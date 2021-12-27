Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafriyat yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Alikahya mevkisinde, M.U. idaresindeki hafriyat yüklü tır, Y.B. yönetimindeki tıra çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.U. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamaması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık 2,5 saat trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:41
- 23:41
- 23:15
- 23:27
- 23:21
Sıradaki Haber
Yalova'daki bir binada yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz