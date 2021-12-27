Alikahya mevkisinde, M.U. idaresindeki hafriyat yüklü tır, Y.B. yönetimindeki tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.U. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamaması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 2,5 saat trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.