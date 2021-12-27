Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesi Altınkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 itfaiye aracı 25 personelle yangına müdahale eden ekiplere apartman sakinleri de ellerinde hortumlarla destek verdi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.