Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretine yönelik Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada variller içerisinde 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.