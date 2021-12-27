Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 22:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretine yönelik Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada variller içerisinde 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol
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