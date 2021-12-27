Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi.

Ayvalık, Bigadiç, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 118 kişi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 37 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 18 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 299 fişek, 15 ruhsatsız Tüfek ve 178 adet kartuş, 8 tane kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 16 fişek ele geçirildi.