Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
HES kodu riskli olan yolcu karantinaya alındı
Kırıkkale'de bir otobüste HES kodu riskli olduğu tespit edilen yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim sırada Ankara-Tokat seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, HES kodu sorgulamasında, yolculardan M.A.'nın durumunun riskli çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.
Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan yolcu, öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.
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