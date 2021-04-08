Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.
Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi.
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitimin 16 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi ve okul pansiyonunun kapatılması kararlaştırıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Yüz Yüze Eğitim
Son Haberler
- 19:16
- 19:08
- 18:48
- 18:54
- 18:21
Sıradaki Haber
Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz