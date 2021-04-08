Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitimin 16 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi ve okul pansiyonunun kapatılması kararlaştırıldı.