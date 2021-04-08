Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlere ait 4 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'deki Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Hozat kırsalında operasyon düzenledi.
Güvenlik güçlerince teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi.
Yaşam malzemeleri ele geçirildi
Operasyonda çok miktarda yaşam malzemesi bulunan sığınaklar imha edildi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.
Etiketler: Eren Operasyonları
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