Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör örgütü PKK'ya ait silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör bulundu.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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