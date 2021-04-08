Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'ya sosyal medyadan hakaret eden kişiye dava
Kayseri'de bir kişi hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, H.T. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan hazırlanan iddianame 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanık H.T., sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.
Etiketler: Süleyman Soylu Sosyal Medya
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