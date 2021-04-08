Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 1 buçuk yaşındaki Muhammet isimli küçük çocuğun ayağı tuvalette kaydı.

Ayağın tuvalet deliğine giren çocuğu kurtarmak için ailesi tarafından itfaiye çağrıldı. Minik çocuk Esenyurt İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

Minik Muhammet, annesinin kucağında tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.