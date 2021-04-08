Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 16:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
İstanbul Esenyurt’ta 1 buçuk yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 1 buçuk yaşındaki Muhammet isimli küçük çocuğun ayağı tuvalette kaydı.
Ayağın tuvalet deliğine giren çocuğu kurtarmak için ailesi tarafından itfaiye çağrıldı. Minik çocuk Esenyurt İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.
Minik Muhammet, annesinin kucağında tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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