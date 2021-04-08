Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 7 il için zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için salı gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği açıklandı.
Bu kapsamda 13 Nisan Salı günü sabahına kadar Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta zirai don beklendiği aktarılan açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli davranması gerektiği kaydedildi.
Etiketler: Meteoroloji
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