Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gölünyazı Kuş Cenneti'nde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangın, Kırkdilim mevkisinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle yayıldı
Sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yol olmadığı için yangına araçlarla müdahale edemedi.
Yangın, yaya ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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