Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun, Amasya, Çorum'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın da Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), eseceği tahmin ediliyor.

