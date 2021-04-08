Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dev gemi su altında sökülüyor
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Streamline adlı geminin söküm çalışmaları sürüyor. Geminin su üstündeki bölümü parçalanarak karaya çıkarıldı. Geminin su altında kalan kısmı dalgıç ekiplerce sökülüyor.
Streamline adlı gemi, 1978 yılında Romanya'nın Karadeniz kıyılarında buluştu denizle. Tam 43 yıl sonra İstanbul kıyılarından parça parça karaya çıkarılıyor.
Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan Streamline adlı kargo gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor.
Geminin su üzerinde kalan bölümünün sökümü tamamlandı. Sıra su altına geldi.
Deniz altındaki çalışmalar kamerada
20 sanayi dalgıcından oluşan ekip, geminin denizin altında kalan bölümlerini, parça parça kesiyor. Kesilen parçalar teker teker karaya çıkarılıyor.
Deniz altında yürütülen söküm çalışmaları, su altı kamerasıyla görüntülendi.
Dev geminin sökülen parçaları geri dönüşümle yeniden kullanılacak. Söküm çalışmalarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
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