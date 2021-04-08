Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentteki Kasaplar Çarşısı'nda yangın: Çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA-DHA]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda, yangın sonucu büyük çapta hasar oluştu.
Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu 22 iş yerinin bulunduğu çarşıda büyük çapta zarar meydana geldi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, çarşıda incelemelerde bulunarak, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
İç ve batı bölgelerde zirai don uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz