Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıda ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji`nin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özelllikle daha önce dolunun etkili olduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir`de araçların üzeri halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.

"Ufak bir yağış uyarısında araçların üzerini kapatıyorlar"

Komşusunun aracının üzerine battaniye örttüğünü söyleyen Güner Hancı “Üsküdar`da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bundan ötürü ufak bir yağış uyarısında araçların üzerini kapatıyorlar. Korkuyor insanlar ne olur ne olmaz diye önlem alıyor" dedi.

"Araçların üzerine halı, kilim ne varsa atmışlar"

Metin Hancı ise “Önceki dolu yağışlarından korktukları için araçların üzerine halı, kilim ne varsa atmışlar. Meteoroloji yağış uyarısı yaptı ama vatandaşlar dolu uyarısı olarak algıladı herhalde" diye konuştu.