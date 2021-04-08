Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına girileceği tahmin ediliyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 13 Nisan Salı sabahına kadar hafif ve orta kuvvette zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.