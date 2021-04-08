Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silahlı kavgada ölen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi arasında yer alan anne ve kızının cenazesi, Yalova'nın Armutlu ilçesinde defnedildi.
Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Kebire Esra Aymutlu ve engelli kızı Ayşe Ece Aymutlu'nun naaşları Armutlu ilçesine getirildi.
Hacı Ali Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazesi, İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra kızı bir yaşındayken eşi Kebire Esra Aymutlu'dan ayrıldığı öğrenilen V.C. de katıldı.
Aymutlu'nun bazı yakınları, kızıyla bu yaşına kadar hiç ilgilenmediğini iddia ettikleri V.C.'ye tepki gösterdi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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