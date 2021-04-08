Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Kebire Esra Aymutlu ve engelli kızı Ayşe Ece Aymutlu'nun naaşları Armutlu ilçesine getirildi.

Hacı Ali Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından anne ve kızının cenazesi, İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra kızı bir yaşındayken eşi Kebire Esra Aymutlu'dan ayrıldığı öğrenilen V.C. de katıldı.

Aymutlu'nun bazı yakınları, kızıyla bu yaşına kadar hiç ilgilenmediğini iddia ettikleri V.C.'ye tepki gösterdi.