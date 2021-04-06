Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
İstanbul'da avukatlık bürosuna baskın: 4 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal’da bulunan bir avukatlık bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda uzlaşma için bir araya gelen iki taraf arasında kavga çıktı.
Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırdı.
İstanbul Kartal’da avukatlık bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olaya dair ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/yMlQKtRx6p pic.twitter.com/C0froIEO5P— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2021
4 kişi hayatını kaybetti
Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Saldırgan Ahmet Salih B. ise kaçtığı Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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