Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda uzlaşma için bir araya gelen iki taraf arasında kavga çıktı.

Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırdı.

İstanbul Kartal’da avukatlık bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olaya dair ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/yMlQKtRx6p pic.twitter.com/C0froIEO5P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2021

4 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Saldırgan Ahmet Salih B. ise kaçtığı Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.