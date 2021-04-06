Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 14:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cami inşaatında havan topu mermisi bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir cami inşaatının temel kazısı sırasında, yaklaşık 80 santimetre boyutunda bir havan topu mermisi bulundu.
İstanbul Ümraniye'de yeni başlanan cami inşaatının temel kazısı esnasında, işçiler yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda havan topu mermisi buldu.
Toprağın altından çıkan havan topunu gören işçiler, olay yerinden uzaklaşıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekibi havan topu mermisi üzerinde yaptığı incelemeler sonrası, havan topu inşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkarıldı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 15:26
- 15:10
- 14:58
- 15:10
- 14:52
Sıradaki Haber
Hatay'da mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz