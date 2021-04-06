Kağıt toplama arabası çalınan kadına gönüllülerden 3 yeni araba
Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Hayriye Korkmaz geçimini kağıt toplayarak sağlıyor. Ancak ailenin kağıt toplama arabası çalınınca tek geçim kaynakları yok oldu. Bu duruma kayıtsız kalmayan gönüllüler, aileye 3 yeni araba yaptı.
“Arabam olmazsa geçimimi sağlayamam. Ne kiramı ne de elektriğimi verebilirim…” Kağıt toplayarak geçimini sağlıyordu, arabası çalınınca gönüllülere böyle seslendi.
Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Hayriye Korkmaz'ın ailesinin geçimini sağladığı kağıt toplama arabası çalındı. Hayriye annenin yardımına Rızaiye Mahallesi Gönül Elçileri Topluluğu yetişti.
Hayriye annenin yardım çağrısı kısa sürede karşılık buldu, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 3 araba üretilerek anneye teslim edildi.
1 arabası çalındı, 3 arabası oldu
Gönüllülerin desteğiyle Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından aileye yeni 3 araba yapıldı.
Süslenen kağıt toplama araçları Hayriye annenin evine kadar götürüldü.
Yeni arabalarını alan annenin mutluluğu görülmeye değerdi.
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