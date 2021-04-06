“Arabam olmazsa geçimimi sağlayamam. Ne kiramı ne de elektriğimi verebilirim…” Kağıt toplayarak geçimini sağlıyordu, arabası çalınınca gönüllülere böyle seslendi.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Hayriye Korkmaz'ın ailesinin geçimini sağladığı kağıt toplama arabası çalındı. Hayriye annenin yardımına Rızaiye Mahallesi Gönül Elçileri Topluluğu yetişti.

Hayriye annenin yardım çağrısı kısa sürede karşılık buldu, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 3 araba üretilerek anneye teslim edildi.

1 arabası çalındı, 3 arabası oldu

Gönüllülerin desteğiyle Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından aileye yeni 3 araba yapıldı.

Süslenen kağıt toplama araçları Hayriye annenin evine kadar götürüldü.

Yeni arabalarını alan annenin mutluluğu görülmeye değerdi.