Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Güzelkaya mezrası kırsalında ekiplerce yapılan aramada, toprağa gömülü seyyar dipçikli AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 sarjör, 164 fişek ve alev gizleyen, jelikan bidon, ceket, şalvar, 30 santimetre uzunluğunda saniyeli fitil, palaska, cam kavanoz, 4 demir çubuk, türü tespit edilemeyen 200 gram kahverengi toz bulundu.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
Son Haberler
- 14:41
- 14:34
- 14:17
- 14:33
- 14:32
Sıradaki Haber
Drift yapan sürücüye 12 bin 554 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz