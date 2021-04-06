Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Güzelkaya mezrası kırsalında ekiplerce yapılan aramada, toprağa gömülü seyyar dipçikli AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 sarjör, 164 fişek ve alev gizleyen, jelikan bidon, ceket, şalvar, 30 santimetre uzunluğunda saniyeli fitil, palaska, cam kavanoz, 4 demir çubuk, türü tespit edilemeyen 200 gram kahverengi toz bulundu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

