Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), kağıt kebabının tescil belgesini aldığını duyurdu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı, Ankara'da Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen programda tescil belgesini aldı.

Malatya peynirine de coğrafi işaret bekleniyor

Sadıkoğlu, kağıt kebabı için bir yıl önce yapılan başvuru sürecinin yakından takip edilerek tescil belgesini kente kazandırıldığını söyledi.

Malatya peyniri için de coğrafi işaret başvurusunun nihai sonuca ermek üzere olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, "İnşallah çok yakın zamanda Malatya peyniri coğrafi işaret belgesini de alacağız. Malatya'mızı sanayi anlamında büyütürken, gastronomi ve kültürel alandaki bu tür çalışmalarla da ticari hayatı canlı tutmayı hedefliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yapılışı Malatya'ya özgü

Sadıkoğlu, gastronomi kültürünün tanıtımı ve korunması adına "Malatya Kağıt Kebabı"nın tescil sürecindeki büyük katkıları için MAGTAD Başkanı Zeki Saygı'ya teşekkür etti.

"Kağıt kebabının da içinde yer aldığı tava yemeklerini dört kuşaktır geçmişten geleceğe taşıyan, tescil sürecinde kağıt kebabının ilimize has yapılışı ve hikayesi konusunda bilgi birikimini paylaşarak katkı sunan Zeki beye teşekkür ediyorum. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Akif Gülaçtı'ya da teşekkür ediyorum. Sayın müdürümüz ekibiyle gayret göstererek tescil sürecine ciddi katkılar sundu. Ayrıca tescil sürecinde bizlere önemli destekler sunan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Habip Asan ile Kurum Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Duyar ve hemşerimiz Cemil Başpınar'a şükranlarımı sunuyorum."