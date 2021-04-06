Rizeli Mehmet Akif Sipahioğlu, Hilal Çayırcı, Seher Veziroğlu ve Hacer Altoprak, kıl çorap ve lastik ayakkabı ile arıcı kıyafeti ve beyaz bezle sarılı motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzetti.

Gençler, hiç konuşmayan astronot rolü ile videolar kayda almaya başladı.

Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermiyor. Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu ‘Üzülme seneye çıkarsın’ diye teselli ediyor.

Sosyal medyada ilgi gören uzay meraklısı gençlerin videolarını Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaştı.