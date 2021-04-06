Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Amasya'dan Taşova yönüne giden Arif Üzüm idaresindeki kamyonet, Yeni Mahalle mevkisinde Behrullah Polat idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mustafa Ersoy yaralandı.
Yaralılar Taşova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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