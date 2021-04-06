Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu, 350 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 2,3 gram bonzai, 0,86 gram eroin, 23 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, bir miktar para ve uyuşturucu paketlemeye yarayan küçük kilitli poşetler ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü İ.T. ile araçtaki Ö.K ve S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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