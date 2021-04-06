Güzel havayı fırsat bilip paramotorla uçuş yapmak isteyen Kemal Oturak, Pamukkale travertenlerinin olduğu bölgeye gelerek hazırlıklarını tamamladı. Uçuşa geçen genç adam, herhangi bir sorunla karşılaşmazken, bir süre sonra manevra yapmak istedi.

Kemal Oturak, yere yakın uçtuğu sırada manevrasını gerçekleştirirken, paramotorunun kanadı kapandı. Feci şekilde yere çakılan talihsiz adamın bacağı kırıldı.

Hayati tehlikesi yok

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kemal Oturak´ın hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kameralara yansıdı

Genç adamın yere çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Oturak´ın, yere çakıldıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.