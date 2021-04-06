Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankesör/büfe ardışık arama kaydı bulunan, örgütün sözde sorumluları ile irtibatı olan ve örgütte hiyerarşik konumda yer alanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Bitlis'te 10, Isparta'da 3, Ankara'da 5, Bursa ve Kocaeli'nde 2'şer, Sivas, Kahramanmaraş, Batman, Trabzon, Adana, Ağrı, Hakkari, Bolu, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Elazığ'da da birer olmak üzere 34 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

