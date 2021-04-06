Eski Demre Çayı’nın denize döküldüğü bölgedeki tesislerde oturanlar, bir anda çayda bir ses geldiğini duydu. Ayağa kalkan bir genç çayda bir fok balığının yüzdüğünü gördü ve onu telefon kamerası ile kaydetti.

Denizden gelen Akdeniz foku, çayın üstündeki köprüye doğru yüzdü. Bir süre su üstüne çıkıp geri dalan fok sonrasında denize doğru yol aldı.

Limanı ziyaret eden Akdeniz foku hamile olabilir

O anları görüntüleyen genç, Akdeniz foklarının hamilelik döneminde yaşam alanından uzağa gitmediği vurgulayarak fokun büyük ihtimalle hamile olabileceğini söyledi.

Türkiye ve Yunanistan kıyılarında 100’e yakın Akdeniz foku var

Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşamını sürdüren Akdeniz fokları, nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki bir memeli. Bölgedeki sayılarının 100 civarında olduğu tahmin edilen fokların dünyada ise 750 civarında bulundu biliniyor.