İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağmaya teşebbüs olaylarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Esenler'de 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar para ile 64 senet, 9 belge ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

