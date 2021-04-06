Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de ByLock operasyonu: 10 gözaltı
İzmir'de, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün yönetim kademesindeki kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Bu sabah yapılan baskınlarda, 10 kişi gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Etiketler: FETÖ
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