Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum'da evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında Ümmühan ve Sadık Gezer çifti hayatını kaybetti.
Çorum'da Osmancık ilçesi Doğan Mahallesi’ndeki bir evde yangın çıktı. Mahalleli, tek katlı evden yükselen dumanı görünce durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, eve girildiğinde Ümmühan Gezer'in cansız bedeni bulundu.
Eşi Sadık Gezer'in ise yapılan kontrolde durumunun ağır olduğu belirlendi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sadık Gezer, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Yangın
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