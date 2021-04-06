Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 12:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nefes borusuna sakız kaçan genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde soluk borusuna sakız kaçan 27 yaşındaki Selim K. hayatını kaybetti.
Serdivan’da Selim K., dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra geldiği evde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibi, kalbi duran Selim K.'ya müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı.
Yakında bulunan bir özel hastaneye götürülen Selim K., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Selim K.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Haberler
- 12:55
- 12:54
- 12:49
- 12:50
- 13:04
Sıradaki Haber
Gaziantepli arıcılar bu yıl 500 ton bal üretmeyi hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz