Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi kapsamında İzmir, Mardin, Düzce ve Amasya pilot iller olarak seçildi. Kırsal bölgedeki personeli destekleyen projeye başvuru yapan İzmirli su ürünleri mühendisi Cihat Hamarat’ın bu projeyle hayalleri gerçek oldu.

100 bin TL hibe ile kendi işinin sahibi oldu

Geçen yıl ocak ayında Akdeniz midyesi yetiştiriciliği tesisi kurmak için başvuru yapan Hamarat, 100 bin TL'lik hibe desteği aldı. Urla ilçesinde Balıklıova Limanı'na yaklaşık 1 deniz mili mesafede 29 ton kapasiteli bir üretim tesisi kuran Hamarat, 'mooring sistemi' adı verilen yöntemle yavru midyelerin halatlara tutunmasını sağladı.

Çiftliğin yaklaşık 4 ay önce tamamlandığını söyleyen Hamarat, bir yılda tam kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini söyledi:

"Anaçlardan alınan midye yavruları, halatlara yeni tutundu. Midye üretimi gözlem gerektiren bir üretim olduğu için su altı dalışları yaparak ürünleri kontrol ediyorum. Okuduğum bölüm itibarıyla eğitim aldığım için günlük kontrol, seyreltme, ekim ve hasat işlemlerini su altında gerçekleştiriyorum. 1 yılın sonunda kapasitemize ulaşmayı hedefliyoruz.”

Geçen yıl ocak ayında projeye başvurduğunu anlatan Hamarat, sektörde 10 yıllık tecrübesi olduğunu bu iş için ciddi emek verdiğini söyledi.

Bölge ‘izleme alanı’ ilan edildi

Alanın midye üretimine uygun olduğunu söyleyen Hamarat, üretim alanının daha önce İl Tarım Müdürlüğü tarafından 'izleme alanı' ilan edildiğini söyledi. Hamarat, bölgenin 4 yıla yakın bir izleme süreci gerçekleştirilmiş alan olduğunu söyledi.

Hamarat, midye üretiminde koşulların sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı:

"Midye, uygun ortamı sağladığınızda yani yavruların tutunup büyümesine zemin hazırladığınızda doğada büyüyen bir çift kabuklu türüdür. Ülkemizde oldukça severek tüketiliyor. İzmir'de üretilen işlenmiş midyeler İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar gönderiliyor.

Midye değerli bir besin kaynağıdır ve yüksek miktarda protein, magnezyum, selenyum ve çinko içerir. Güvenli üretildiği takdirde kesinlikle kullanımının tavsiye edileceği bir besin maddesidir."

“Sırada istiridye ve deniz tarağı var”

Proje sayesinde hayallerinin gerçek olduğunu anlatan Hamarat bundan sonraki hedefinin istiridye, deniz tarağı gibi türlerin yetiştiriciliğini yapmak olduğunu söyledi.