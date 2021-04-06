Diyarbakır'da özel bir okul hem koronavirüs sürecinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak hem de onlarla sokak hayvanları arasında gönül köprüsü kurmak için "Kumbaramda Mama Var Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında uzaktan eğitim sürecinde çocukların kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla okul yönetiminin de desteğiyle 500 kilogramdan fazla mama alındı.

Temin edilen mama, öğrencilerin yanı sıra Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilciliği ve gönüllüler eliyle cadde, sokak ve meydanlarda tespit edilen sokak hayvanlarına veriliyor.

Salgın tedbirleri kapsamında belirli aralıklarla "can dostlar" ile buluşan çocuklar hem güzel vakit geçiriyor hem de hayvanları beslemenin mutluluğunu yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Üzülmek yerine bir şeyler yapmak gerekiyor"

Proje koordinatörü ve edebiyat öğretmeni Defne Azarkan, sokaktaki dostlar için üzülmek yerine bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüklerini söyledi.

"Çocuklardan uzaktan eğitim sürecinde okul harçlıklarını kumbarada biriktirmelerini istedik. Biriken harçlıklarla da sokak hayvanları için bir sosyal sorumluluk projesi yapmaya karar verdik."

Azarkan, alınan mamaları kentin farklı noktalarında öğrenciler ve hayvanseverler aracılığıyla dağıttıklarını anlatarak, "Bu projeyle öğrencilerimize en zor zamanlarda bile güzel şeylerin ortaya konulabileceğini öğretmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Onların karnını doyurmak beni çok mutlu etti"

Elleriyle hayvanları besleyen öğrencilerden Arin Arslan, projeyi duyunca çok heyecanlandığını anlatarak, "Çünkü onların karnını doyurmak beni çok mutlu etti. Projeye katıldığım için çok mutluyum. Okul olarak hepimiz para biriktirip onların karınlarını doyurduk" dedi.

Helin Güven, daha önce kedi fobisi olduğunu, bu hayvanları görünce çok korktuğunu anlattı.

"Aslında sevmek istiyorum ama sevemiyordum. Kedi fobimi yendim, köpekleri de sevdim. Burada olduğum için çok şanslı ve mutluyum" diyen Güven, projeye katılmaktan memnun olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]