Ümraniye’de geçtiğimiz Cuma günü trafikte drift yaparak tehlike oluşturan araç sürücüsü M.D. isimli şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şahsa toplamda 12 bin 554 TL para cezası kesildi. M.D. isimli şahsın sürücü belgesi 5 yıl içerisinde 2. kez aynı ihlali yapması sebebiyle daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca sürücü M.D.'ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.