Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Drift yapan sürücüye 12 bin 554 lira ceza
İstanbul Ümraniye’de drift yaparak trafiği tehlikeye atan ve o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşan trafik magandasına 12 bin 554 TL para cezası kesilerek sürücü belgesine daimi olarak el konuldu.
Ümraniye’de geçtiğimiz Cuma günü trafikte drift yaparak tehlike oluşturan araç sürücüsü M.D. isimli şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Şahsa toplamda 12 bin 554 TL para cezası kesildi. M.D. isimli şahsın sürücü belgesi 5 yıl içerisinde 2. kez aynı ihlali yapması sebebiyle daimi olarak iptal edildi.
Ayrıca sürücü M.D.'ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.
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