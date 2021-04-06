Bingöl'de COVID-19 vakalarının son dönemde artması nedeniyle Valilik öncülüğünde denetimler artırıldı.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliğince hastaneye yapılmak istenen yoğun ziyaretlere ilişkin tedbirler artırılırken İl Müftülüğü de ev ziyaretlerinin yapılmaması, tedbirlere uyulması için vatandaşlara cuma hutbelerinde, vaazlarda ve cami minarelerinden yapılan anonslarla uyarı yapılıyor.

"Kapalı alanlarda, kalabalık halde vakit geçiriyorlar"

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ramazan Gengörü, insanların kapalı alanlarda toplu şekilde çok fazla zaman geçirdiğini belirterek, hasta ziyareti için hastaneye gelenlerin sayısının da yüksek olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: (AA) Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ramazan Gengörü]

Gengörü bazı kurallarla bunu engellemeye çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Kalabalık ziyaretler yapılmak isteniyor. Bu şartlarda bunun olması hem hasta ve hasta yakınları hem de hastane çalışanları için çok sıkıntılı. Bu mücadelede başarılı olursak toplum olarak daha kaliteli sağlık hizmeti almış oluruz. Ama eğer hasta sayımız artarsa vereceğimiz sağlık hizmeti kalitesi de düşebilir. Hastane binasına günlük ortalama 3 bin hasta geliyor. Bunların her birinin yanında sadece hasta yakını olsa ve hastalarla 9 bin kişi, 1500 de personel ile 10 binin üzerinde kişi oluyor. Çok kalabalık bir rakam bu. Bazen daha da artabiliyor. Tedbir, bunu kısıtlamak ve tamamen yasaklamak. Yoğun bakım hastalarına telefonda görüntülü görüşme imkanı sağlıyoruz. Vatandaşların da bize yardımcı olmasını istiyoruz."

"Canın korunması anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor"

İl Müftüsü Ahmet Süzen de salgın döneminde hem sağlık açısından hem de dinen telefonla görüşmenin daha uygun olduğunu söyledi.

Süzen, "Dinimizin en büyük emirlerinden olan canın korunması anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor" dedi.