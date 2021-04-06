Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde boş bir dükkan içerisinde 4 kedi yavrusu mahsur kaldı. Kedi yavruları çilingir yardımıyla kurtarıldı.
Çay Mahallesi Ulu Camii Caddesi'nde bir dükkandan kedi sesi geldiği fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri boş dükkan içerisindeki 4 kedi yavrusunu çıkardı.
Karton kutuya konulan kediler hayvan barınağına teslim edildi.
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