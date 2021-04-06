Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 2 Nisan'da Küçüksu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde, otomobil sürücüsü M.D.'nin, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli M. D.'yi yakaladı. Sürücüye, drift yapmaktan 12 bin 554 lira para cezası uygulandı ve 5 yıl içerisinde ikinci kez aynı ihlali sebebiyle ehliyeti süresiz iptal edildi.

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.